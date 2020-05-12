新北市三重中正北路193巷一帶小型工廠林立，其中隱藏十餘家電鍍工廠，長期以來有偷排高毒性電鍍廢水情形，104年6月還因此發生下水道維修工人進入下水道進行管線維修時，因吸入氰化物毒氣昏厥身亡事件，但這些業者並未因此收斂，11日清晨由環保署北區督察大隊、新北地檢署、新北市政府環保局及水利局、保七總隊共動員超過150人，啟動突襲行動，針對該地區9家電鍍業者疑似慣性偷排有毒電鍍廢水行為的電鍍廠稽查，查獲2家繞流排放電鍍廢水，4家排放廢水有害物質超標，全案移由新北地檢署繼續偵辦。

環保署表示，昨天行動源自108年7月8日晚間新北市三重區中正北路193巷驚傳路面下陷，崩塌約3米寬、2至3米深的天坑，經新北市水利局調查疑為電鍍廢水腐蝕排水管線所致，乃報請新北地檢署偵辦，經新北地檢署啟動檢、警、環機制，邀集環保署北區督察大隊、保七總隊刑警大隊、新北市環保局及水利局組成專案小組執行蒐證，由於業者眾多且屬群聚性不易分辨廢水來源，環保署北區大隊特別商請查緝彰化電鍍廢水最有經驗的中區環境督察大隊許正雄隊長率員北上指導，於昨天成功查獲6家電鍍業者偷排含氰化物、鉻、鎳及銅等有害健康物質的電鍍廢水。

根據環保署調查，新北市三重區中正北路193巷一帶共有10多家群聚的電鍍工廠，已存在30餘年，屬於住家型工廠，雖有規劃廢水處理設施，但為節省成本，經常將未經處理有毒廢水偷排入雨水溝及污水下水道，嚴重危害當地民眾健康，一直是環保單位想查緝的目標，但礙於當地排水系統均密閉，且電鍍業者為躲避查緝，在工廠前後加裝監視器設備，稽查人員只要靠近就停止排水，遲遲無法有效稽查，幸好本次有水利局專業協助並啟動環檢警結盟，才能解決多年沉痾。

環保署表示，這些電鍍業者雖有廢水處理設施，但為節省處理成本，涉嫌以非法繞流方式排放未經處理的廢水，嚴重危害周邊民眾生命及財產安全，除違反水污染防治法第7條所訂放流水未符合標準、第14條未依許可操作廢水處理設施及第18條之1繞流排放廢水等規定外，亦涉犯同法第35條申報不實及第36條蓄意排放含有害健康物質廢水等行政刑罰規定，業由新北地檢署依法偵辦，業者將面臨處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣500萬元以下罰金外，亦將面臨追繳不法利得及最高2,000萬元之行政罰鍰處分。

環保署呼籲業者，新冠肺炎防疫期間，環境污染稽查不會因此鬆懈，請勿心存僥倖，絕不容許有任何為節省成本而破壞環境之行為，未妥善處理廢水除重罰嚴懲外，亦同時會追繳不法利得，將得不償失。

(工商 )