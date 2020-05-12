除新冠肺炎威脅勞工健康，職場安全也是不可忽視的一環！勞工局特別超前部署，所屬勞動檢查處自3月起針對轄內15處建築工程發動檢查，固定式起重機也列為檢查對象。結果發現15家施工廠商全部違反作業安全規定，違規項次達43項，除已依法通知限期改善外，並針對8家違反防災重點的業者，處以總計25萬元罰鍰。

勞檢處進一步說明，本次檢查缺失以雇主未做好防止倒塌設施最為嚴重（如堆置建築材料未設置擋樁），計10項，占違規事項23.3％；其次是未做好防止墜落設備（如開口未設置護欄），計8項，占違規事項18.6％；及未做好防止物體飛落設施（如起重機吊鉤未有防滑舌片），計7項，占違規事項16.3%。

勞檢處後續將啟動複查，以督促業者落實施工安全管理，以避免類似違規行為再次發生。 至於常見矗立於建築工地的巨大鋼鐵伸臂，其實是一種固定式起重機，因為吊重能力高達百噸以上，外型又酷似機械手臂，堪稱為「另類變形金剛」。但此類起重機動輒吊起數百斤的營建材料，為避免施工不慎造成作業危害，使用起重機進行作業，應確實在機身標示荷重淨值，並禁止搭乘或吊升勞工從事作業，且於事前擬妥安全作業方法和標準作業程序，以保障作業勞工安全。

勞工局長陳瑞嘉強調，操作固定式起重機作業的業者，應限制吊掛的次數和吊升重量，以免負荷過重，吊鉤也應設置防止物體飛落的防滑舌片，且於作業範圍指派人員引導通行，並設置交通錐和連桿，以避免發生災害。此外，勞檢處目前除與工務局針對大型建築工程發動聯合檢查，也針對規模較小的裝修工程啟動免費的安全衛生輔導，

(工商 )