中興大學12日宣布，該校電機系副教授賴慶明，獲教育部補助所建構的RSC團隊，近期與昇陽電池及寰宇宏科技合作，研發出一款48V/5kW住商用儲能型併網發電系統，可用於整合微電網，及強化電網穩定性，並提升供電可靠度。

在「2025 非核家園」政策引導之下，台灣力拚再生能源發電，屆時要達到20％，不過，再生能源發電，具有間歇性，受氣候影響時，發電並不穩定的缺點；此時，能將再生能源電力轉換與儲存，在沒風、沒太陽發電的時候，提供電力的「儲能型發電系統」，就是電力調度的關鍵技術。

賴慶明獲教育部補助所建構的RSC團隊，近期與昇陽電池及寰宇宏科技合作，研發出一款48V/5kW住商用儲能型併網發電系統，可用於整合微電網、強化電網穩定性，並提升供電可靠度。

此款儲能型併網發電系統的關鍵技術，是以賴慶明多年來所研發「模組化單級併網型逆變器」為核心，在系統內部採用多模組並聯操作，以達到發電功率可彈性擴充與負載分享，並解決以往傳統逆變器故障即停機的重大缺點。

該系統擁有電源管理及監控介面，以便於能源管理系統（EMS）及儲能的電池管理系統（BMS）進行整合，並於併網發電時，配合電力調度運轉，在發電系統端，可達到削峰填谷等功能；另在輸配電端，則提高穩定性，並管理電力品質。

賴慶明表示，此款48V/5kW住商用儲能型發電系統，儲能電池容量為10kWh（千瓦小時），最大放電電流約為100A（安培），約等於台灣地區每一家庭每天平均用電；也就是說，系統可以支撐一個家庭一天的電力供應。

此外，考量分時電價，此系統也能夠在離峰時儲電、尖峰時供電，讓消費者的用電量控制於較低的電費級距，進而達到節省電費的目的。

(工商 )