外資扣繳率 現為21％ 15:592020/05/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，公司分配給境外企業或是個人股利，應由扣繳義務人於給付時，依規定之扣繳率扣取稅款，並依所得稅法第92條規定繳納，一般而言，自2018年起，我國針對外資股利扣繳率皆為21％。 非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，如果在台有股利所得時，扣繳義務人應在代扣稅款之日起10日內，將所扣稅款向國庫繳清，並開具扣繳憑單，向該管稽徵機關申報核驗後，發給納稅義務人。 (工商 ) #扣繳率 #稅款 #扣繳 #義務人 #中華民國 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨、中華民國、民主中華 04:102020/05/08 時論廣場 獨盟：總統就職演說不要用中華民國 18:112020/05/08 政治 首梯職棒球迷進場 全球見證中華民國防疫成果 21:122020/05/08 社會 網友揭藍綠光譜 秒懂國民黨2020慘敗原因 18:332020/05/09 政治 蘇起憂陸 採懲罰式軍事行動 04:102020/05/10 兩岸要聞 教授說「中華民國」被要求道歉？潘文忠：我是中華民國教育部長 15:402020/05/11 生活 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 09:252020/05/12 政治 陸生上公民課也被針對 女大學生曝：很羞辱… 09:512020/05/12 政治 蔡正元提醒：沒有「中國」那來「中華民國」 14:522020/05/12 政治 王世堅提「華獨」納共同方向 籲小英520不必挑釁中共 15:352020/05/12 政治 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 台積電赴美設廠找他？本尊說話了 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。