財政部北區國稅局表示，公司分配給境外企業或是個人股利，應由扣繳義務人於給付時，依規定之扣繳率扣取稅款，並依所得稅法第92條規定繳納，一般而言，自2018年起，我國針對外資股利扣繳率皆為21％。

非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，如果在台有股利所得時，扣繳義務人應在代扣稅款之日起10日內，將所扣稅款向國庫繳清，並開具扣繳憑單，向該管稽徵機關申報核驗後，發給納稅義務人。

(工商 )