安永（EY）聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯建議，全球所有企業如今都應採取四個重要步驟邁向彈性復甦。

第一，企業應仔細檢查當前的稅務和財務運作模式。劉惠雯認為，現在是時候檢查企業在成本控制、價值創造和風險管理的優先順序，以瞭解稅務和財務功能對整體企業策略有何貢獻。一旦釐清這些優先順序，就更容易找出在人員、流程和科技方面的落差，並判斷當前的模式在未來能否持續採用的程度。

第二，企業應判斷必須培養哪些能力。劉惠雯指出，公司若自行執行所有稅務和財務活動，通常內部需要進行一定程度的改革轉變，優化既有的人員、整體稅務流程和科技。有些組織可能決定要保留他們認為有較高價值和最重要的工作，例如規劃或管理稅務爭議，但這些企業必須確保自己可以有效執行控管這些工作。其他例行性的任務或許交給有能力的服務供應商會更好，這些供應商擁有可提供多位客戶服務的最新科技平台。

第三、企業應決定哪些活動要採用合包。劉惠雯認為，有些組織可能決定部分工作採用合包，特別是例行性的任務，例如填寫報稅單、法規文件和資料蒐集。透過集中處理和使用第三方服務，這些任務或許能以較低的成本合包。

第四，企業要找出正確的組合。劉惠雯表示，許多公司決定複合式做法最適合，企業可能保留重要的稅務和財務功能，同時合包其他功能。適合的複合式方法可同時提升效果和效率，讓員工聚焦於可提高公司淨收益的活動，成為對公司有附加價值的夥伴。

(工商 )