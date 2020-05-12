林姓酒店小姐遭控與哥哥凌虐2歲兒，並丟下兒與蕭姓男友外出玩樂，害兒餓死家中廁所。林兄今年2月遭通緝到案，隨即遭羈押至今，台北地院今開庭審理是否續押，林兄辯護律師稱，林兄之前居無定所，不知被追訴，希望能讓他交保責付母親，以限制住居替代羈押。

律師表示，林兄2018年8月帶小孩從嘉義北上與林女同住，後來林女沒有再給錢，林兄只好自己想辦法賺錢，同年10月就離開林女家；他為了打零工，做些陣頭、廟會的工作，過著等同民的生活，偶爾才回嘉義老家，並不知道自己被通緝。

律師說，蕭男之前證稱林兄一直住在林女家凌虐小孩，後來也承認是說謊，林兄實在不應該在自己不知受追訴的情況下遭到羈押，希望可以責付母親，林兄也願意好好待在家，接受司法後續調查。

林兄則說，從2018年10月離開妹妹住處，到2020年被警查獲，他平均1、2個月才會回嘉義一次，但媽媽並沒有跟他說男童死亡的事，他也不看新聞、報紙，只有因工作與人交談過，因此不知道被調查，「請法官讓我交保給家人」。

不過，檢方偵查期間也將林女責付給母親，法官不相信林兄回老家時，母親、林女從來沒提過男童的事，將由合議庭討論後決定是否續押。

另上次開庭時，律師指林兄對某些問題理解力低下，曾領過身心障礙手冊，聲請精神鑑定，確認是否導致辨識能力減低、照顧小孩能力低下等情形。法官今諭知林兄5月22日至三軍總醫院北投分院進行鑑定，並希望家屬陪同。

檢方起訴指出，林女未婚生下小孩，2018年8月初林兄帶小孩北上與林女同住，2人卻不時凌虐小孩、關廁所不給食物；同年9月蕭男與林女同居，10月搬離，卻常邀約林女外出，剝奪林女照顧男童的時間，林女11月6日將男童關廁所，再與蕭男外出，8日晚間返家才發現男童身亡。

(中時 )