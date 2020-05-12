39歲日本美女聲優茅原實里，曾替人氣動畫《涼宮春日的憂鬱》配音，現卻爆出她專門當「小三」，6年內就搭上2個有婦之夫，今(12日)她也透過官方部落格道歉，認了不倫戀「對他的家人感到非常抱歉。」

茅原實里曾替《涼宮春日的憂鬱》、《南家三姊妹》、《約會大作戰》等經典動畫配音，之後把重心轉為擔任歌手上，並登上歌手最高殿堂日本武道館，舉辦個人演唱會，成為聲優史上第6位，實力備受肯定。

不過2月她卻被八卦雜誌《週刊FLASH》拍到，和已婚小提琴家室屋光一郎吃飯約會，報導更指出男方雖然在2009年結婚，不過隔年兩人就發展不倫戀，直到2016年才分手，室屋光一郎也坦承曾出軌，不過現在只是普通朋友，並向妻子道歉。

今年4月茅原實里又被拍到有新歡進出她的香閨，對方同樣也是有婦之夫，不過，她透過事務所回應，表示兩人只是普通的好朋友關係，而今她也透過官方部落格道歉，承認大部分報道，認了和室屋光一郎不倫戀，「我做的事不管經過多久，都不會被原諒，對他的家人感到非常抱歉。」

但她強調被拍到的照片，只是兩人相隔多年相約吃飯，目前只有工作上關係，至於另一個圈外男子只是好友，2人因年紀相近，常會聊工作的事，男子也會幫她修電腦，對於自己過於輕率的行為，她已在深刻反省。

(中時電子報)