美陸關係緊繃、兩岸危機四伏，兩岸、外交政策熟輕熟重？即使台灣反中情緒高漲，監察院前院長錢復仍堅持其一貫看法，強調兩岸政策應該凌駕於外交政策之上，讓台灣民眾更有錢；至於「金錢外交」這種說法是為反對而反對。

在今天的《錢復回憶錄》新書發表會中，錢復表示「誠信」是他工作的最大助力，當他聽到「凱子外交」時血壓就會飆高，因為這是不講道理的說法；他認為把台灣經濟成長的過程分享給落後國家，是真正的務實外交。至於對今日外交工作有沒有什麼建議，他強調「不在其位不謀其政」。

錢復也提到曾婉拒李前總統邀請擔任行政院長，原因是他在經建會（現已改為國發會）工作時，發現社會氛圍在國家政策轉變下變得投機，這兩年歷練讓他發現擔任行政院長必須接受很多不合理、不合法的要求，因此無法接受職位，李前總統也非常驚訝。他認為，兩岸政策應該凌駕於外交政策之上，因為現實台灣處境找任何神明當外交部長都無法改變現實，且無法讓台灣人民更有錢；但兩岸政策失敗，我們民眾口袋的錢會減少很多。通過台北法案是外交一大突破，但台美關係間，最重要的是開始談自由貿易協議，而現在尚未開始。

歷時十五年後問世的第三冊《錢復回憶錄・卷三》接續記述1988年蔣經國總統辭世之後的發展，前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、前監察委員吳豐山、央行前總裁彭淮南、國家安全會議秘書長李大維、台北論壇董事長蘇起、三位前外交部長楊進添、歐鴻鍊、程建人等政界人士出席。比較特別的是，前總統馬英九並未出現。

(中時電子報)