由韓國公司NEOWIZ開發、營運的策略RPG手遊《Kingdom of Hero:英雄王國》（以下簡稱《英雄王國》）今（12）日正式在台灣上市，遊戲主打正統回合制策略RPG，且具有華麗的英雄人物，最大特點是玩家可以六角形戰場上釋放絢麗無比的技能特效，體驗前所未有的戰鬥效果。誠摯邀請玩家一同進入《英雄王國》，展開一趟冒險新旅程。

同步祭出大規模上市紀念活動(圖／NEOWIZ提供)

遊戲內玩家可收集超過180名的英雄，亦可將英雄提拔至六星，且根據符文組合，培養專屬自己的英雄。而玩家需考慮各英雄的5種屬性（光、暗、水、火、木），及屬性間的相剋關係來編排隊伍。不僅可享受PVE戰鬥之外，還能體驗策略性的PVP玩法。

為慶祝遊戲上線，官方也特別針對新手玩家贈送出「5星英雄選擇召喚禮盒」、「暗屬性4星英雄芙蕾雅」、豐厚銀幣、水晶等，還有精心準備連續簽到獎勵及初期培養英雄所需的各種豐厚獎勵，幫助新手玩家迅速成長。

(科技)