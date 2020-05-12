一名女大生因要考證照，前往學長家中請教問題，未料學長卻謊稱日前因騎車時為了看她發的簡訊不慎車禍，導致手受傷無法順利解決生理需求，希望學妹能同情他而替他「打手槍」，學妹礙於內疚，同意隔著內褲替他磨蹭下體，未料男方卻獸性大發，趁機強行性侵，學妹受辱後憤而提告，最高法院判決男大生3年2月定讞。

據了解，女大生因需考證照，而到學長家請教。但學長強力邀請女大生留宿，還表示先前騎車時為看她簡訊而發生車禍，導致右手受傷無法自行解決生理上需求，要求學妹幫她進行DIY。

女大生雖拒絕，卻也內疚是自己造成，於是蒙住雙眼遮住，再以下體間接碰觸摩擦小明的私處，但學長卻進一步要求學妹褪下她內褲，還表示自己不會亂來，未料等學妹脫去一半時，學長立刻露出真面目趁機性侵即使女方掙扎拒絕，還是讓男方得逞。

法院審理發現，學長曾傳訊息給女大生寫著，我真的很對不起….，真的太衝動了….，希望妳能冷靜後給我一次向妳賠罪的機會。」等，認定女大生並非自願與小明有性行為，即使男方上訴至最高法院，仍遭判3年2月。

(中時電子報)