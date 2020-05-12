東海大學水質偵測巡航小艇，透過AI科技讓無人載具監測與回報水質資訊。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學「智慧永續循環經濟」教學與研究團隊，以東海湖為示範區，規劃智慧水質量測系統，並結合雷虎科技公司打造「水質偵測巡航小艇」，即時提供水質資訊。校長王茂駿12日表示，此系統運用AI技術打造藻類循環生態系，產生淨水及循環經濟效益，將改造東海湖成為智慧多功能觀光休閒與環境教育地標。

東海大學工學院院長張嘉修帶領8名跨域教師，建立「智慧永續循環經濟」教學與研究團隊，結合人工智慧、環境永續及循環經濟技術等創新作法，推動3年中長程計畫，在東海湖打造智慧水質量測系統，已建構東海湖水質偵測巡航小艇及智慧養藻廢水處理系統，日前在東海湖舉行水質偵測巡航小艇下水典禮。

東海大學校長王茂駿表示，期待智慧生態循環經濟系統能產生更大的循環經濟效益，成為生態教育的示範及典範；工學院院長張嘉修則指出，團隊融合AI與環境生態技術，運用藻類淨化湖水，推動水產養殖、飼料肥料等循環經濟，並透過AI系統監測調整水質及空氣，讓東海湖成為智慧永續的生態環境。

雷虎科技公司董事長陳冠如表示，巡航小艇的4個推進器是雷虎科技海狼號潛艇的推進器，結合智慧載具的定位、導航及感應等功能，是監測水質及即時回傳重要資料的利器。

(中時 )