沙烏地阿拉伯長年來用巨大石油財富讓人民享盡福利，包括免費的教育和醫療，大方的能源補貼，高薪（且通常很輕鬆）的公家工作，沙國人民也不用納稅，但這樣好日子隨著油價的暴跌，已成明日黃花。沙烏地將從6月1日起暫停向政府僱員發放生活成本補貼，從7月1日起增值稅稅率提高10個百分點至15%。

國際油價今年以來震盪下行，主要產油國就是否減產產生分歧。沙烏地3月突然宣佈大幅增產原油，隨後原油價格開始新一輪暴跌。4月疫情衝擊導致供需進一步失衡，原油期貨價一度跌成負值。

路透社分析，沙烏地作為最大原油出口國，其經濟支柱石油收入受損嚴重。同時，政府採取的疫情防控措施可能制約穆罕默德·本·薩勒曼王儲發起的經濟改革實施速度和規模。改革的主要目的之一是使沙烏地經濟多元化、減少對石油收入的依賴。

沙烏地第一季度的財政數據顯示，財政支出超過收入，出現90億美元預算赤字。現實掣肘下，沙烏地再「財大氣粗」，也不得不「省著點花」。

沙烏地通訊社援引財政大臣穆罕默德·賈丹的聲明說：「這些措施令人難受但有必要，目的是為了維持中長期的財政和經濟穩定……盡可能以最小代價挺過這場空前的新冠疫情危機。」

賈丹承認，沙烏地的非石油收入受到經濟活動停滯與疲弱的影響，而醫療衛生領域和刺激經濟項目的「計劃外」支出上升，「這些挑戰導致政府收入減少，公共財政承受極大壓力，難以在不影響中長期經濟發展的情況下維持運轉，需要更多地削減支出並採取措施支持非石油收入的穩定性。」

路透社報導，沙烏地中央銀行的外匯儲備3月份降至2011年來最低水平，降幅創至少20年來最高紀錄。第一季度非石油收入340億美元，比去年同期減少24%，拖累整體財政收入降低22%。

沙烏地已經取消或暫停部分政府機構的運營和資本項目支出，還暫停總計266億美元撥款，涉及「願景2030」改革計劃數個項目和其他一些大型投資項目。

聲明還說，政府已組建一個委員會，研究針對公共部門僱員和承包商的財政補貼項目，並在30天內向政府提出政策建議。這意味著那些為政府服務的人員原先享有的豐厚福利可能部分被「砍」。

沙烏地國王薩勒曼·本·阿卜杜勒－阿齊茲2018年下令向每一名政府僱員每月支付1000里亞爾(約合267美元)補貼，作為政府調高國內汽油價格、開徵增值稅而推高生活成本的補償。截至去年12月的政府數據顯示，大約150萬沙烏地人受雇於政府部門。

路透社3月曾援引沙烏地消息人士的話報道，各政府機構被要求遞交各自削減預算提案，削減幅度至少20%。

這是沙烏地政府近年來第二次被迫採取嚴厲財政緊縮政策。2015年底，油價從高峰跌落，沙烏地為減少支出，大刀闊斧削減政府僱員獎金紅利、加班費等福利。

(中時電子報)