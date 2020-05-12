信錦（1582）4月營收繳出亮麗成績，公司主力鎖定中高階監視器機種，各品牌高階機種的供應鏈佔比達50％，一階供應鏈地位穩固，新冠肺炎疫情之後，品牌廠為免斷料之痛，更積極固樁一階供應商，訂單分配態度匹變，在此趨勢下，信錦預期客戶對信錦的釋單量穩定，下半年營運料優於上半年，5～6月稼動率也維持高檔。

信錦為全球第一大監視器底座暨軸承廠，2019年市占率為20％，且全數為中高階機種，年後的復工進度神速，稼動率從20％直接衝到4月的120％，5～6月仍可望維持在高檔，對此，信錦副總經理暨發言人張雅惠分析，疫情期間，面對每一家客戶提出優先供貨的要求，信錦只能有所篩選，信錦居唯一供應鏈，或供應佔比最大的客戶就優先供貨，信錦認為後疫情階段，品牌廠為穩定料源、避免斷料之痛，對一階供應商更形重視，訂單配比的態度匹變。

張雅惠表示，監視器品牌廠的供應鏈分布，通常由三～四家組成，信錦一家就獨占50％，其餘的二～三家分食剩餘50％訂單量，一階供應鏈擔綱的角色吃重，下半年需求下滑或未可知，然而走過疫情，品牌廠體認供應鏈穩定的重要性，供應鏈的訂單分配不會被等比率削減，一階供應商的訂單可望獲得鞏固，從4月營收不是每家廠商都成長便可略窺一二。 在坐穩一階供應商之下，信錦對下半年景氣中性偏樂觀，預期下半年營運可望優於上半年，而全年營收、本業獲利亦有機會超越去年。

信錦去年順利合併敬得科技，並開始編列合併報表，張雅惠預估，今年敬得的營收占比約8～9％，2021年併購效益進一步發揮，信錦全年營收有望衝刺百億元大關，而隨著新公司加入，信錦的監視器營運佔比也可望從62％漸次下降，替信錦鋪陳出更穩固的獲利結構。

信錦今年初訂出「保底」的股利政策，今年配息4.5元，雖然盈餘發放比率低於前一年，但是保留的現金一來可因應景氣驟變，二來可作為策略投資的後盾，此後，現金股利預期每年成長6％，換言之，明年股息上看4.8元，後年可望突破半個股本，

(工商 )