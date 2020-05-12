台康生技(6589) 以每股金額29元溢價發行，現金增資35,000仟股，總募集10.15億元資金，於12日悉數認購完成。台康隨即將進行有擔保可轉換公司債募集金額新台幣3億元，預計於第二季底前完成募資，全數投入於支應公司研發支出，持續延伸產品生命週期及建構完整技術平台。

台康生技因CDMO業務持續成長及逐步認列自行開發產品EG12014第一、第二階段里程碑金、授權簽約金加持，4月營收8,935萬元，年成長1.7倍，是連續6個月成長及創新高。

台康生技表示，自行研發之第一個乳癌生物相似藥EG12014（trastuzumab生物相似藥）產品正進行全球多國多中心三期臨床試驗中，為台灣第一家也是唯一一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠Sandoz Ag的生技公司。

台康生技本次現金增資除原主要股東台耀化學、國發基金、台杉生技、國內知名銀行及創投公司等持續肯定與支持本次募資外，亦引進策略性投資人如大型壽險公司、銀行創投公司及傳產上市公司等挹注支持。

台康生技指出，目前積極參與並協助民間業界及學研單位發展新冠病毒快篩試劑、疫苗抗原及抗體藥物等開發，更提供將細胞株技術平台(EG CHO K1 sv)給疫苗開發廠商，加速其與美國國衛院（NIH）開發以新冠病毒完整S蛋白為抗原的抗新冠病毒疫苗合作項目，也與國光生科簽訂合作意向書，提供開發中的新冠疫苗未來所需的商業生產產能。

(工商 )