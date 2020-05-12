全國房市交易熱，加上2011～2016年間大幅調漲土地公告現值，出售房屋時所繳的全國土增稅平均每件繳稅金額逐年提高，去年第三季一般用地每件18.2萬元達到歷年單季次高，其中台北因地價高、土地持分大的公寓產品比例高，土增稅一般用地更達每件38.7萬元，高出全國平均值近20萬元。

2011年至2016年間全國公告現值平均每年調幅達9.6%，雖然2017年起調幅平緩，不過已使較早期持有、近年轉售的不動產要負擔的土增稅增加，2009年平均每件不動產交易一般用地平均每年不到12萬元，去年第三季達18.2萬元，適用優惠稅率的自用住宅用地十年也從約10萬元，增加至12.6萬元。

台北市每件交易的土增稅額，更有感增加，台北市2009年時平均每件一般用地交易的土增稅額約20萬元，2015、2016年間因房地合一稅制轉換帶動大量早期持有的不動產換手，每件平均稅額衝高至50萬元以上，最近一季統計的一般用地土增稅也達38.7萬元，即使申請自用住宅優惠稅率的條件下，也達28.9萬元。

台北市一般用地土增稅平均每件高出全國20萬元，自用住宅用地也高出16萬元，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為房地價格漲幅大，加上公寓產品眾多，土地持分也比一般電梯大樓還多，若持有長達2、30年，出售時所要繳納的土增稅可能動輒上百萬元，利用自用住宅的優惠稅率，或是利用配偶尚未使用的一生一次優惠，都能夠達到節稅的效果。

不過台北市有些一手持有的老舊公寓，因出售時屋主要繳納上百萬元的土增稅，難免不捨，也會減緩老舊公寓交易釋出意願，而年長的長輩持有甚久的老宅，若子女最終以繼承方式取得，則可以省下一筆可觀的土增稅。

(工商 )