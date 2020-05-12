勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，據勞動部11日公布「勞工紓困貸款」申請件數已來到48萬3,539人，預計今日會突破50萬人申請。行政院政務委員龔明鑫下午也宣布確定名額會加碼，但加碼的「額度」，有待勞動部部長許銘春13日公布。

勞動部推出「勞工紓困貸款」，11日新增申請數為12萬9,742件，而各承貸銀行也馬不停蹄的申請，新增核貸數也來到4萬8,288件、新增撥款數也來到2萬2,517件，來到單日新高，預計12日就會突破原本設定的50萬人名額上限。

龔明鑫指出，看到勞工紓困貸款的申請數量，政院這邊也決定會加碼，但加碼多少名額，這部分要等許銘春明日下午赴政院公布。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

(工商 )