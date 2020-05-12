砂石車煞車不及，攔腰撞翻違規左轉的廂型車，並往前推行，再撞斷路燈桿。（民眾提供／王文吉台中傳真）

轟！台中1輛廂型車12日下午行經國豐路2段，疑搶快違規左轉，遭對向直行的砂石車攔腰撞上翻覆，並向前推行，再撞斷路燈桿。車禍事故造成廂型車四腳朝天，1男1女受困翻覆車內，消防隊員獲報趕到，破壞車體將2人救出，各有骨折及擦挫傷，幸好均無生命危險。

警方指出，當時69歲陳男駕駛廂型車，沿國豐路2段外側車道，由西向東往豐勢路方向行駛，行經豐科路口時未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞。廂型車遭砂石車攔腰撞上，翻覆之後持續向推行再撞斷路燈桿，意外現場交通大亂。

消防隊員獲報趕到，廂型車四腳朝天，救援人員趕緊破壞車體，將受困車內的1男1女救出，送豐原醫院急救。院方表示，駕駛69歲陳男右大腿、臉部擦傷，左側前臂粉碎性骨折，38歲黎女右膝、右手、左足擦挫傷，頭皮血腫，均意識清楚。

警方指出，砂石車駕駛35歲陳男並無受傷，經檢測無酒精反應，至於廂型車駕駛陳男是否酒駕，仍待醫院抽血檢測有無酒精反應，肇事原因有待釐清。

(中時 )