《黑澀會》美眉變辣媽！貝童彤曬溫馨母女照 不科學美腿太犯規(圖/ 摘自貝童彤IG)

貝童彤是以前《我愛黑澀會》的美眉之一，後來又去兒童台當姊姊相當受歡迎，更看得出來她很愛小孩子。2018年貝童彤升格當人母之後，不時會在社群平台曬出母女照，母親節當然不例外，簡單幾句話吐露當媽後領悟到的事；但粉絲看到照片亮點，貝童彤穿熱褲露出不科學白皙美腿，讓網友直呼太犯規。

日前母親節時聊到當媽心得，「睡覺的時間變少了，打扮的時間變少了，想跳舞想運動的機會也變少了。但是當了媽媽之後，哭的時間變少了，廢的時間變少了，從前會氣得跳腳的事，現在也不那麼在乎了」；為了女兒自己怎麽樣都無所謂的感覺，讓許多也是當爸媽的粉絲心有戚戚焉。

不過，有一些網友注意到貝童彤當媽之後，身材一點都看不出來，尤其她產後一年靠運動飲食激瘦，畫面中她的下半身穿著牛仔熱褲，露出白皙又纖細的美腿，牽著女兒的照片不知情的人還可能把媽媽以為是姊姊；先前她也曾分享瘦身3重點，均衡飲食、維持運動習慣和擁有一件自己的塑身衣，持之以恆就能有好身材。

(中時電子報)