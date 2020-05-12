詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，中國大陸可能打算大幅增加核子武器數量，包括核彈頭數量，和洲際彈道飛彈（ICBM）的數量。

環球時報主編胡錫進在5月9日的環時英文版(globaltimes.com)寫了一篇「為了維護國家安全，該建立起核威懾力量」的投書，認為目前的情勢，美國已將中國大陸視為主要的國際戰略競爭對手，但是大陸卻沒有足夠的核武器，這可能使美國在「情勢必要時」，發起類似古巴飛彈危機的壓迫。為避免這種情況，主張核彈頭庫存應增加到1000枚，東風41型(DF-41)洲際飛彈的數量增加到100枚。

除了胡錫進的觀點，還有一篇環時記者Liu Xuanzun也有相似的文章，建議共軍擴增核武數量，並期待轟20戰略轟炸機，與巨浪3型潛射彈道飛彈。

儘管環球時報的報導和觀點，不一定就反映了官方政策，但該報紙屬於人民日報的體系，而人民日報是是中國共產黨中央委員會的喉舌，因此仍具有一定的探風聲功能，其中一位作者還是報社主編，也就不太可能是個人意見，並且同一主題，發表兩篇文章，似乎也反映了這個意見的份量。

另外，「環時」的意見，也佐證了五角大廈國防政策副部長安德森（James H Anderson），在2月27日向美國眾議院國防委員會質詢時說到的推測，當時安德森說，「美國軍方認為，中國大陸將在未來10年內，核武器的庫存數量至少會加一倍。」

(中時電子報)