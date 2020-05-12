詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，中國大陸可能打算大幅增加核子武器數量，包括核彈頭數量，和洲際彈道飛彈（ICBM）的數量。

環球時報主編胡錫進在5月9日的環時英文版(globaltimes.com)寫了一篇「為了維護國家安全，該建立起核威懾力量」的投書，認為目前的情勢，美國已將中國大陸視為主要的國際戰略競爭對手，但是大陸卻沒有足夠的核武器，這可能使美國在「情勢必要時」，發起類似古巴飛彈危機的壓迫。為避免這種情況，主張核彈頭庫存應增加到1000枚，東風41型(DF-41)洲際飛彈的數量增加到100枚。

除了胡錫進的觀點，還有一篇環時記者Liu Xuanzun也有相似的文章，建議共軍擴增核武數量，並期待轟20戰略轟炸機，與巨浪3型潛射彈道飛彈。

儘管環球時報的報導和觀點，不一定就反映了官方政策，但該報紙屬於人民日報的體系，而人民日報是是中國共產黨中央委員會的喉舌，因此仍具有一定的探風聲功能，其中一位作者還是報社主編，也就不太可能是個人意見，並且同一主題，發表兩篇文章，似乎也反映了這個意見的份量。

另外，「環時」的意見，也佐證了五角大廈國防政策副部長安德森（James H Anderson），在2月27日向美國眾議院國防委員會質詢時說到的推測，當時安德森說，「美國軍方認為，中國大陸將在未來10年內，核武器的庫存數量至少會加一倍。」

文章來源：To safeguard national security, it is time for China to build up nuclear deterrent
文章來源：China urged to expand nuclear arsenal to deter US warmongers
文章來源：China may be signalling significant increase in nuclear arsenal

(中時電子報)

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