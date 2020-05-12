台中捷捷運綠線將於年底通車，台中市警察局增設捷運警察隊12日送台中市議會法規委員會審查！警察局長楊源明說，捷運警察隊編制70人，第一期有45人，將於6月辦理甄試，8月先成立任務編組明年1月正式成軍。人員招募完成將先派往北捷進行反恐維安訓練，通車前可完訓。

台中市議會法規委員會12日審查市政府提案，由召集人謝明源主持，市議員楊正中、李中、江肇國、林汝洲及陳文政等，關心捷運警察隊的編制、員額、辦公廳舍等問題；楊正中說，捷運警察隊233坪的辦公廰舍，8月分進駐是否來得及。

警方指出，捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，全程旅運時間達32分鐘，為兼顧捷運警察行政作業與勤務派遣效率，捷警隊將進駐捷運舊社站共構行政大樓，沿線交會站、旅客量較多車站規畫候勤室；透過高機動性與即時反應，積極維護大眾捷運系統路線、場站及行車秩序完整治安維護網。

警方表示，捷運警察隊規畫於6月舉行員警甄試，初期將以45人的捷運警察隊執行捷運沿線勤務，維護場站安全，考量獲得進用的員警將先派往北捷，實施捷警反恐維安基礎訓練；配合中捷通車時程，與營運單位進行現地專業訓練，提升捷警勤務職能。

台中捷運綠線預計年底通車營運，車輛型式為鋼軌鋼輪，車體材質為不銹鋼，營運速度平均為35公里／小時，採全自動無人駕駛；捷運綠線每列車2節車廂載客量可達536人，營運班距為尖峰5分鐘一班、離峰8分鐘一班，捷運警察隊於中捷通車前完成訓練。

(中時 )