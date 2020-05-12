新冠肺炎疫情讓大者恆大趨勢更為明顯，信錦(1582)因是一級供應商，今年業績可望比去年好！信錦副總經理張雅惠表示，新冠肺炎疫情讓客戶更加仰賴一級供應商，公司在品牌客戶市佔率高，訂單掌握度相對好，今年第2季到第4季業績均可望優於去年同期，公司亦努力調整產品組合，目標是Monitor佔比降至50%，讓公司獲利結構更穩健。

信錦今天下午舉行線上法說會，信錦產品以Monitor/AIO等高階顯示器及TV底座為主，其中Monitor佔營收比重逾70%，AIO約佔11%，TV約佔8%，公司於去年第4季以新台幣5.5億元取得原為中華汽車、華菱汽車、群元投資等共同持有72.81%股權的公司-敬得科技，為信錦擴大產品線，增添業績新動能。

敬得科技主要產品為企業級SSD外殼、強固型電腦零組件、汽機車馬達外殼及其他車用零組件，以及電機閥類與工具機，其中企業級SSD外殼主要供應美系半導體大廠，汽機車馬達外殼及其他車用零組件客戶則是日本及大陸車廠，在入股敬得科技後，今年第1季Monitor佔比已降至62%，AIO及TV各佔約10%，敬得佔比約9%。

張雅惠表示，為讓公司獲利更穩健，公司積極拓展產品線，今年敬得以營收調整為主，下半年因進入Monitor旺季，預估敬得科技全年佔比與Q1差不多，約8%到9%，公司目標是Monitor佔比從目前的70%降至50%，並於2021年達到合併營收突破100億元。

受惠於居家遠端辦公趨勢帶動顯示器出貨強勁成長，且各產品線客戶回補庫存需求旺盛，加上大陸廠區生產恢復正常，信錦業績自3月展現強勁成長力道，4月合併營收一舉突破10億元關卡，達10.1億元，較上月成長14%，並較去年同期成長43%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為27.3億元，較去年同期增加1%。

張雅惠表示，3月及4月大陸廠區稼動率均高於100%，5月及6月稼動率雖然低於4月，但均高於去年同月，營收亦遠優於去年同月，預估第2季合併營收將優於去年同期，挑戰單季歷史新高，第2季毛利率亦可望優於去年同期，推升獲利同步挑戰新高。

新冠肺炎疫情全球蔓延，各國封城封國導致各產業供應鏈卡卡，品牌廠為供應鏈穩定，訂單往一級供應商集中日益明顯，信錦因在Monitor品牌廠市佔率高達50%，全球市佔率高達20%，成為產業大者恆大趨勢受惠者，降低了新冠肺炎疫情對產業負面衝擊。

張雅惠表示，雖然受疫情影響謹慎看待下半年，但依在手訂單來看，第3季及第4季營收都會比去年同期好，全年業績亦可望優於去年；法人預估，信錦今年合併營收可望達90億元到95億元。

在生產方面，信錦除原有大陸廠區，亦將與佳士達(2352)一起至越南設廠，公司也評估與冠捷至泰國設廠可行情，希望能透過生產據點多元佈局，貼近客戶需求，建立長期合作關係。

(時報資訊)