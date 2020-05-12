嘉義縣布袋商港北堤正值三牙魚季，釣客數衝高。（張毓翎攝）

外地釣客把握近日好天氣，到北堤試試手氣。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋商港北堤去年10月開放垂釣，吸引不少釣客前來小試身手，因採收費制度，推行首月損益兩平，平均單日僅18人；目前正值三牙魚季，釣客數衝高，上周釣況極佳，光是一個早上就超過50人入場，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，野生三牙魚每公斤約500元，價位算在中上，且美味營養，非常物超所值。

負責垂釣事宜的嘉義縣布袋釣魚協會表示，每年清明到端午節是三牙魚大咬季節，為期2個多月，有時選對三牙魚游到北堤海域的時機，就有很大的機會釣到，上周釣況極佳，有人一天能釣數十尾，外地釣客也趨之若鶩，紛紛把握近日好天氣，到北堤試試手氣。

吳純裕指出，三牙魚分為白三牙、紅三牙、黑三牙，與黃魚、白口魚同屬石首科，針對肉質的部分，白三牙比較細緻，黑少牙和紅三牙則略粗，但風味特別，至於哪個比較受歡迎，見仁見智，3種都有各自愛好者；基本上，大尾紅三牙和黑三牙可達1公斤，白三牙體型較小，最大也僅近半公斤重。

吳純裕說，野生三牙魚肉質鮮美，適合清蒸或乾煎，不建議煮湯，據他了解，目前縣內沒有人養殖，消費者想品嘗的話，不用特別到沿海釣，三牙魚是當令季節的好魚，在東石魚市場就能買到新鮮、野生的，像是一公斤300多元的白三牙，品質就相當不錯了。

(中時 )