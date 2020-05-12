永豐金證券舉辦『2020年第二季線上產業投資論壇』，在後疫情時期針對總體經濟與產業進行分析探討，永豐金證券表示，隨著各國陸續訂出「解封城」時間表，預期疫情影響減緩，經濟將出現一波快速反彈的情形，科技產業持續看好5G、資料中心、電商等相關產業。

因應疫情，永豐金證券宣佈自5月12日起舉辦16場線上主題論壇及演講，邀請12位國內外產業研究專家與分析師共同參與，規模與議題完整領先業界，包括「疫情震盪下電子產業展望及台股走勢」、「新冠疫情下，石油/石化市場變化」、「5G基站毫米波新商機」以及美股半導體產業、雲端網通產業等議題都成為線上論壇焦點，單場均吸引上百位機構投資人報名參加，線上論壇活動一直將延續到6月17日。

12日首波登場，分別由永豐投顧分析師廖貫捷分析PCB產業中載板三雄產業趨勢、曾獲亞元雜誌最佳分析師的騰旭投資公司投資長程正樺講述疫情震盪下電子產業展望及台股走勢、以及Rosenblatt多媒體產業首席分析師Bernie McTernan報告美股多媒體產業。

永豐金證券表示，各國陸續封城使得生產製造受到衝擊，經濟活動接近停滯，除了防疫與線上購物等產業受惠外，各行業均受到嚴重影響，歷經二個多月的封城後，各國已陸續訂出「解封城」的時間表，對冰封的經濟注入暖流，在產業發展上持續看好5G所帶動的規格提升，除了對先進製程需求若渴以外，對整體載板、軟板等材料規格都有明顯提升，特別是對BT與LCP兩大材質將受惠天線規格提升，看好相關載板、封裝與零組件材料升級等相關供應鏈。

傳產部分，永豐金證券指出油價快速崩跌後，低油價時代來臨，雖對塑化整體供應鏈產生衝擊，但隨著油價止穩，下游產品利差轉佳之塑化廠商仍可長線關注；另外殖利率議題仍為今年第二季台股重要關注焦點。

金融股部分，雖今年第一季受股債雙跌之衝擊，但隨經濟重新開放，資本市場回歸穩定，可留意優質龍頭金控股以及外幣存款比重高之銀行股；營建部分，商辦與首購需求穩定，看好該產品比重高、未來三年獲利穩定且殖利率高之個股。

(工商 )