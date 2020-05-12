關心新冠疫苗開發進度，行政院副院長陳其邁今（12）日親率中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台灣防疫專家等人，前往高端疫苗視察，了解目前的研發進度與後續量產規劃。

高端是與美國國衛院合作開發新冠肺炎疫苗，高端目前已拿下全球行銷和生產製造權利。

今天政府機關視察團隊包括食藥署長吳秀梅、國衛院長梁賡義、研發組技術資源平台主持人司徒惠康、疾管署副主任江正榮等人。

高端疫苗與美國國衛院的新冠肺炎疫苗合作，上週已被WHO收錄進追蹤名單，並積極參與國際研發合作，被視為台美新冠疫苗研發的美國隊。

高端疫苗總經理陳燦堅指出，高端與美國NIH從今年2月開始展開新冠疫苗合作，3月初已在台灣展開動物免疫試驗，並進行多項候選疫苗配方篩選。基於高端疫苗與美國NIH長期合作關係，本案已和美國NIH簽訂商業授權合約，取得全球市場權，將藉由美國NIH新冠肺炎重組棘蛋白之原始生物材料、驗證用抗體、技術平台、及此平台和候選疫苗之相關專利等權利，進行疫苗驗證與全球合作布局。

目前高端此疫苗已完成候選疫苗篩選，並進入後段免疫原性測試與毒理試驗階段，目前以第三季進入人體臨床試驗為目標，加速進行各項動物試驗與量產製程測試。

陳燦堅表示，為了配合疫情緊急需求，高端疫苗已著手投入各項量產的前置準備工作，美國NIH也已提供各項資源，協助建立效價驗證等關鍵檢驗程序，加上高端疫苗竹北細胞培養疫苗廠既有的疫苗全線無菌製備產能已在去年通過PICS GMP認證，高端疫苗將規劃在今年底明年初建立量產製程。

(工商 )