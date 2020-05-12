正當全球正在研究肆虐世界的新冠病毒起源、目光仍聚焦於疫情最初爆發點大陸之際，紐約州州長古莫11日在疫情記者會上語出驚人地表示，「這病毒是從歐洲來的」、「我們正遭到歐洲病毒攻擊」，完全與當今仍主要質疑病毒源於大陸、甚至一度嗆「中國病毒」的川普政府大不相同。

據《今日俄羅斯》報導，古莫（Andrew Cuomo）在疫情記者會上說明部分地區將重新開放商業，但同時維持紐約市與其周邊區仍在嚴格封鎖下，但他突然提到病毒是從歐洲來到紐約，並非大陸，甚至多次公開稱病毒為「歐洲病毒」。

New York Governor Andrew Cuomo is now describing the coronavirus pandemic that originated in Wuhan, China as a "European virus."



He said this in today's presser multiple times.



Last month he lavished praise on the Chinese government for their efforts in combatting the virus. pic.twitter.com/fTSLFRVBqr — Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) May 11, 2020

此外，古莫在同一場合上聲稱病毒1月就從歐洲傳來，「當時沒人知道」，「「這些天資稟賦的專家們說病毒早在1月至2月就從歐洲來的，而且你知道嗎？當時沒人知道。在所有學有素養，所有的公衛組織以及知名機構，當時沒人知道病毒早從歐洲來了」；報導稱，正當紐約州占全美病例與死亡人數皆為1/4之際，古莫此言明顯是在批評聯邦政府以及美國情報單位。

報導指出，古莫的病毒出於歐洲、而非去年底出現病毒的大陸的說法，明顯是基於一份4月時尚未正式出版的研究報告，其中指出大部分的美國城市早已被來自義大利北部遊客所攜帶的病毒而遍布，而義大利北部也是歐洲疫情重災區之一。

此外，報導也發現到除了保守派的政治評論員與媒體之外，美國主流媒體大部分都大部分都沒注意到古莫對病毒的用字遣詞如此大幅改變，這也讓許多保守派感嘆主流媒體對待川普的「中國病毒」態度是如此的大，先前川普還因此遭批評是種族主義與排外主義。

Why is @NYGovCuomo racist against Europe? https://t.co/R3Nduj7Q4V — Nick Searcy, INTERNATIONAL FILM & TELEVISION STAR (@yesnicksearcy) May 11, 2020

NO ONE IS THIS STUPID OR IGNORANT NY Gov. Cuomo Calls Wuhan Coronavirus a "European Virus" (VIDEO) https://t.co/qyDY3cWOiv via @gatewaypundit — Chuck Woolery (@chuckwoolery) May 11, 2020

(中時電子報)