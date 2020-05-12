國民黨總裁批簽。（國民黨提供）

國民黨今天發表聲明，砲轟促轉會以高額罰鍰威逼國民黨交出 4286筆「總裁批簽」，但「總裁批簽」屬於政黨內部公文，蔡英文執政後，除了對國民黨財務上趕盡殺絕，更濫用公權力逼迫國民黨交出內部檔案，行徑無理鴨霸！國民黨再次嚴正抗議，並於今天下午委請律師至台北高等行政法院提起行政訴訟。

黨務人士指出，上周三中常會，黃復興系統的中常委鄧治平即指出總裁批簽之事，引起許多榮民伯伯不滿，尤其花東地區，甚至質疑黨中央抗拒蔡政府不力，因此要求黨中央對外具體說明；黨主席江啟臣即指示文傳會主委王育敏處理，文傳會今天除了提出行政訴訟，也對外發出聲明。

國民黨發表四點聲明如下：

一、《總裁批簽》是總裁蔣中正自 1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈之總稱。本質為政黨內部公文，促轉會卻以蔣中正總裁兼具政府與執政黨最高領導人身分為由，粗暴將「總裁批簽」認定為政治檔案，並限時命令國民黨移歸為國家檔案，涉及以公權力侵犯、奪取人民團體文件。

二、對於促轉會指稱，總裁批簽目錄「係國民黨主動通報予促轉會，該批檔案經促轉會審定為政治檔案後，國民黨將原卷運至檔案管理局」。國民黨特別說明，促轉會成立後，即發文特定政黨要求提供所謂政治檔案清冊，基於「惡法亦法」，國民黨只能配合辦理，全程處於促轉會被動威逼之下，何來所謂「主動通報」之說？

三、促轉會於去年審定「總裁批簽」4,286筆為政治檔案，並要求國民黨將相關檔案原件移歸，國民黨接獲通知後，向促轉會申請復查，促轉會今年3月12日駁回復查申請，並要求於3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局。同時威脅，若屆期未完成移歸，將依照促轉條例規定，開罰新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰。

國民黨在財務困窘下，實難因應促轉會高額罰鍰威脅，只能於3月30 日將檔案運至檔案局，但亦向台北高等行政法院聲請停止執行，惟5月1日遭高等行政法院裁定駁回。國民黨今天下午已委請律師對促轉會駁回復查的決定，提起行政訴訟；近日也將對法院駁回停止執行的裁定提出抗告。綜合以上所述，可知促轉會說詞全然罔顧是非、顛倒黑白，不負其自稱為「東廠」之名。

四、促轉會所稱相關史料未獲好的保管等語，國民黨強調，總裁批簽資料早於十年前便經黨史館與國立台灣大學圖書館合作完成數位化，也早在2013年即在黨史館閱覽室公開，任何人都能在閱覽室開放時間內到館閱覽，隨到隨看，不受限制。黨史館閱覽室目前之所以無法維持每天開放，根源在於黨部資產遭黨產會的凍結，促轉會倒果為因、刻意扭曲，令人不齒！

(中時 )