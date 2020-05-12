南市警呼籲民眾切勿散布疫情假消息，以免觸法。（台南市政府警察局提供／李宜杰台南傳真）

疫情降溫之際，關於疫情的假消息仍層出不窮。（台南市政府警察局提供／李宜杰台南傳真）

南市警目前已查獲5件哄抬口罩價格之案例，共查扣5935片醫用口罩。（台南市政府警察局提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情降溫之際，網路假消息仍層出不窮。台南市政府警察局表示，南市轉傳、散布疫情假消息之案件量，至今已達61件，共移送67人。南市警察局刑事警察大隊呼籲，若是散布疫情相關之謠言或不實訊息，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。

刑事警察大隊指出，此類不實訊息主要透過臉書、Line、PTT及IG傳播，包括日前的敦睦艦隊染疫官兵不實足跡，及近來惡意散布的「太恐怖了…台灣政府太誇張了！疫情失控還派軍隊鎮壓！！請各位分享出去…」、「…昨晚收到總統府特別指令，在台北大巨蛋集合，處理掩埋因肺炎死亡者屍體…」等內容，恐都將觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，呼籲民眾切勿以身試法。

另外，日前衛生福利部已將醫用口罩列為防疫物資，如有意哄抬口罩交易價格或囤積居奇，將觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條，可處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。南市警方表示，目前已查獲5件案例，並查扣5935片醫用口罩，日後將持續追查，以遏止不肖分子藉機發災難財。

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(中時 )