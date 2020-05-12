520前本土社團：扁媽病危，盼蔡總統能圓扁媽這個心願。摘自陳水扁總統臉書

520前本土社團：扁媽病危，盼蔡總統能圓扁媽這個心願。摘自陳水扁臉書

前總統陳水扁在母親節前夕在群組貼圖表示，醫院多次發出扁媽的病危通知；台灣本土社團在520總統就職前夕今發聲明，提到大選前，蔡英文總統曾緊握扁媽的手；盼蔡總統能還阿扁自由，了扁媽心願。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社、一邊一國行動黨共等本土社團今共同發聲明表示，前總統陳水扁於探視已數次發出病危通知的母親後，在母親節前夕沉痛告白，今年或許是他陪伴母親共度的最後一個母親節！聞之聯想陳總統從政之後的坎坷冤屈路，歎婉憤恚難平。

聲明指出，猶記得大選之前，蔡英文總統曾探望扁媽，媒體刊出兩人雙手緊握的照片，並且寫道 ｢兩人緊握著雙手，一雙操勞疼子的手！一雙守護台灣的手！」多少意涵？盡在不言中！

聲明強調，扁媽來日無多，而病榻上的容顏何等愁苦憂傷？為何如此愁苦憂傷？曉事者誰不知她是為心愛的孩子至今未能洗釋冤屈重返自由身？期待台灣國人與主事者，寬念陳前總統對台灣曾經做出的巨大貢獻，不要再讓陳前總統擔負莫須有的罪名，還他自由，讓勞苦一生的扁媽最後心願可以圓滿！

陳水扁最近連番在群組貼圖卡連番貼出從總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷到今天的行政院副院長陳其邁等民進黨大咖政治人物之前合作、互動，都會加註「扁案是政治迫害、平反扁案」標語，似乎急迫在蔡英文總統最後任期，能夠獲得平反。

(中時 )