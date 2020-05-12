新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（12日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時國內已連續30天無本土確診病例。截至目前為止，國內共累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，7例死亡，已372人解除隔離。

◎5月12日為國際護師節，疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會中祝護師節快樂。此外「護台灣、助世界」也有逾55.9萬人次響應，共捐出口罩439.8萬片。

◎今天指揮中心官員都卸下口罩，中間加了隔板，同時也向外界說明，卸下口罩，前提需要有好的防護。陳時中指出，隔板示範就是一個提供社會變通的方式，若能維持社交距離一點五公尺的距離，或是隔板皆可不用戴口罩中華職棒上周開放千名球迷進場觀戰，陳時中今表示，六七月確實更有可能開放，文化部計畫從國家展演館開始。

◎近期發現一種中藥配方能夠有效縮短患者住院天數，人張上淳指出，目前新冠肺炎的各種中、西醫療法還沒有標準治療方式，因到目前為足還沒有足夠依據證明何種療法最適用

◎兩岸三地新冠肺炎疫情都逐漸緩和，何時會重新開放港人入境？陳時中表示，未來經貿往來優先開放。

◎下一步對外國宣傳、爭取參與WHA的策略有哪些？對此陳時中表示，今年因為疫情讓台灣更受矚目，未來會積極蒐集資料，比較台灣和各國的防疫策略與成果，發表出來讓各國參考。

◎政府擴大紓困方案適用對象，但因為中央政府宣布政策時的說法卻一變再變，且倉促推出，令地方無所適從，對此侯友宜向基層表示如果中央要新北審「樂於配合」，畢竟「本是同根生」。指揮中心記者會上，陳時中回稱下一句也許是「合作多愉快」。

◎傳出急向台灣訂購1000萬片醫療口罩，副指揮官陳宗彥表示，目前已掌握該國需求，後續會看國內醫療戰備量是否足夠，再來做一併考量。

(中時電子報)