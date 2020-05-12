民進黨執政下，兩岸與外交政策的扞格愈烈，前監察院長錢復今日在其回憶錄新書發表會上，《國家統一綱領》就像我們家裡拜的祖先、媽祖，有這個護身符在，台灣可保安寧進步；外交再如何成功，人民口袋的錢不會增加多少，但如果大陸政策失敗，人民口袋裡的錢會少很多。

在前兩冊回憶錄之後，相隔15年，錢復完成《錢復回憶錄卷三1988~2005：台灣政壇變革的關鍵現場》，於今日舉辦新書發表。謹守防疫規範，新書發表規模並不大，錢復夫人田玲玲、子女與孫輩均在場，場面小而溫馨，另有政壇好友及昔日部屬亦到場，包括前副總統蕭萬長、前陸委會主委蘇起、前外長程建人與歐鴻鍊、前立院院長王金平、前監委吳豐山等人，出身外交體系，在蔡政府中任職者，僅國安會祕書長李大維到場。

在與天下文化事業群發行人王力行的對談中，錢復表示，他在1991年外長任內，先於國民黨內部會議時表示，「大陸政策應高於外交」，當時從李登輝總統以降，受很多批評，但至今他仍是如此認為。

錢復說，那時大陸政策最重要的是有《國家統一綱領》，這就像是我們的護身符，但是在2006年被陳水扁總統終止適用，處在suspensed狀況，「但我希望可以恢復」，但目前不行，這個如同護身符般的東西，一定要有，有才安定，如果沒有，後果不堪設想。

錢復語重深長地說，以台灣處境，要請觀音、耶酥、阿拉、默罕默德來做外長，都沒有用，「那邊很大，不准你跟台灣做朋友，就沒辦法」，外交再怎麼成功，人民口袋裡的錢不會增加多少，但是大陸政策失敗，口袋裡的錢就會少很多。

至於近年來台美關係最重要的進展，錢復認為，我方人民可享有免簽證待遇最重要，去年美國通過的《台北法案》也很重要，但尚未看見美國如何實踐。

但他認為，台美之間最重要的是經貿關係，但迄今仍未洽談自貿協定，至於台美最近的進展，錢復風趣地說「因為看不到機密資料，既是看不到，亂講話，沒好處。」

(中時 )