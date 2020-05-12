新竹縣文小一、文中二、竹東非營利幼兒園日前已完成法人委託，預計將於109學年度正式招生，招生簡章預計6月初公告於新竹縣政府教育處網站，6月底前辦理登記，期望能降低家長們的育兒負擔。

文小一非營利幼兒園位於福興東路二段與嘉豐五路口，預計招生12班，其中有2班2至3歲的幼幼班，共有32個名額，3歲以上至國小前則有10班、300人，將委託社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦。

文中二非營利幼兒園則在高鐵九路與隘口二路口，委託團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會承辦，預計招收3歲至入國小前幼兒330名，共11班；竹東非營利幼兒園則位於竹東國小內，將有1班班2至3歲幼幼班，共16個名額，另外3歲以上至入國小學前幼兒3班，共90個名額，委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會承辦。

新竹縣教育處表示，非營利幼兒園招生與公立幼兒園規範相同，設籍新竹縣的幼兒皆可登記、報名，照顧法定需要協助幼兒，身心障礙、原住民、低收入戶子女、中低收入戶子女、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等六類具優先入園資格。

如果超出招生人數，則以5足歲至入國民小學前優先入園幼兒，依優先資格順序錄取，再依序以4足歲、3足歲優先入園幼兒依優先順序錄取；另有餘額則提供一般幼兒就讀，招生年齡依序仍以5足歲、4足歲、3足歲幼兒依序錄取，至額滿為止。若對招生事宜有任何疑問，可電洽教育處幼兒教育科，03-5518101轉2878。

(中時 )