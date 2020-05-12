6月畢業季即將來臨，高雄市政府邀請30家在地企業，率先向青年釋出500個職缺。

高雄市長韓國瑜12日出席「暖心相守挺青年」記者會時指出，「青年是國家未來的希望，幫助他們落地生根，是市府的首要目標」，他說，高市府超前佈署、攜手企業帶動青年就業，首波釋出職缺包括研發工程師、技術員、行銷專員、海外企劃專員、業務店長等，計有超過30家企業團體及產業園區參與，共開出近500個職缺響應。

其中，港都會企業包含世德工業、加高電子、元山家電、岱暉公司、東哥遊艇、長興材料、以及燁輝企業等業者，合計開出近150個職缺，響應號召。

響應企業之一的沐華國際美容公司營運長江惠頌指出，去年底，公司為品牌化、數位化、國際化，持續招聘海外業務、網路行銷人才，今年疫情期間也積極推動員工教育訓練、維持企業競爭力。

她說，有感近期學子畢業後，恐面臨市場低迷，肯定高市府政策釋出職缺，沐華國際希望藉由拋磚引玉，號召更多企業共同響應。

高雄經發局長伏和中表示，因應就業市場恐因疫情而受影響，高雄經發局再發起「暖心相守挺青年」，感謝高雄在地企業領袖，響應高市府號召，不畏疫情，挺身而出，讓畢業生可提前投遞履歷，幫助青年不畏失業問題。

(工商 )