夫妻之間的性生活，總是隨著瑣事、孩子、激情消褪等消磨，呈現等比下跌趨勢，尤其已婚男性，特別哀怨老婆對「啪啪」沒興趣。「已婚男人的性與哀愁」這個主題，在PTT引發熱烈討論，一名已婚男抱怨自己已經23天沒啪啪了，某位鄉民神回：你才23天...我是你的31倍...。

「已婚男人的性與哀愁」，在PTT西斯版引起熱烈討論。其中一位已婚男表示，「之前看美國的SNL，也拿未婚男、已婚男搞笑。由兩位已婚男在酒吧告訴未婚男：你婚後會很『性福』，每天會拚死命做愛、會做到你不想要做；老婆會天天找你做。你快點結婚吧。想當然爾都是說反話。」

他說自己曾經也有過好幾個乖巧的對象可以選擇，但「不知道是哪根筋不對，就選了一個性格很強，和溫柔沾不上邊的妹子當孩子的媽。還沒有小孩前都還好。但是有了孩子後，一周有兩次就阿彌陀佛了」。

他哀怨表示「男人很簡單，你滿足他基本需求就好，一周兩三次要求很低了。33以前和前女友都是每天玩好嗎？結果帶孩子累、很忙沒時間，都是她的標準藉口…到現在已經超過23天沒有趴趴了，因為她說要照顧二號機。」。

豈料，其他男性鄉民紛紛回應：「你才23天...我是你的31倍...」、「兩年半沒有」、「我已經快停半年了…」、「好險一個月還有兩次」、「23天沒做根本性福到快死掉」。

(中時電子報)