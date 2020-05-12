新冠肺炎疫情帶動網購商機，代理米其林品牌「添好運」、「了凡」的和億生活集團火速推出冷凍冷藏商品因應，3月推出迄今已熱銷1.5萬組，今（12）日再宣布攜手東森購物進軍電商通路，開設「米其林冷凍品專區」搶攻網購商機，目標單月業績達1000萬元。

和億生活也因應疫情展開數位轉型，添好運導入各項數位服務，包括加入添好運[email protected]官方帳號後即可線上訂位、訂餐、購物服務，內用顧客則提供掃碼點餐，提升服務品質及效率。針對來店用餐的顧客消費滿額，將在5月20日錢搶先發放現金券，超前部屬協助振興經濟。

添好運3月推出6款冷藏冷藏商品及冷凍防疫組，於官網及臉書專頁銷售，由於消費者反應熱烈，4月底加入「了凡」再推出12款冷凍新品及第二波冷凍防疫組，推出迄今已熱銷1.5萬組，目標帶動冷凍商品業績成長達2～3成。

看準網購商機，和億除成立「添好運×了凡」網購商城外，亦首度攜手東森購物、開設「米其林冷凍品專區」進駐電商平台，推出17款獨家組合商品，價格帶落於488～1288元，讓消費者在家也能享受米其林美食。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，透過推出冷凍商品、強化外送外帶、設立快閃櫃挹注下，4月集團業績已見回穩。隨著疫情已漸趨穩跡象，消費者外出用餐意願回溫，母親節部分門市業績已較去年同期翻倍成長，對於營運後市轉趨樂觀，希望能彌補先前流失業績。

蘇嬉螢表示，冷凍商品目前除了在全台實體門市、自家網購商城銷售外，也增加10個百貨快閃櫃及東森購物店商平台，實體及虛擬通路已初步整合。由於部分食材須進口、目前仍有斷鏈風險，因此將暫時維持現有銷售通路，待供應鏈恢復後再考慮拓增銷售通路。

(時報資訊)