從上周放寬管制後，又掀起南韓國內第二波群聚感染疫情爆發產生擔憂，韓元兌美元走低，以及基準債券收益率的下降。

周二南韓KOSPI指數開盤即走低，午後拉回收盤小跌13.2點或-0.68%，為1922.2點。總交易股數為7.84億股。

外資在主板淨賣2649億韓元。境內交易平台，一美元兌1224.8韓元，較前一日跌0.35%，離岸交易平台為1225.0韓元，下跌0.2%。

(時報資訊)

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