《韓股》KOSPI指數收盤小跌 收1922點 16:312020/05/12 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從上周放寬管制後，又掀起南韓國內第二波群聚感染疫情爆發產生擔憂，韓元兌美元走低，以及基準債券收益率的下降。 周二南韓KOSPI指數開盤即走低，午後拉回收盤小跌13.2點或-0.68%，為1922.2點。總交易股數為7.84億股。 外資在主板淨賣2649億韓元。境內交易平台，一美元兌1224.8韓元，較前一日跌0.35%，離岸交易平台為1225.0韓元，下跌0.2%。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》南韓KOSPI指數盤中上升1.36％ 11:592020/05/08 財經 《金融》日盛期貨：美元指數、道瓊指數具負相關性 可做投資參考 11:592020/05/08 財經 《基金》科技防疫當先鋒 兩大題材助攻 12:502020/05/08 財經 《韓股》美中緊張緩解 韓股收漲0.89％ 16:482020/05/08 財經 母親節送媽100萬韓元 結局翻轉兒反挨罵 21:462020/05/09 日常 《盤中解析》電子重掌兵符 拿下萬一關 11:252020/05/11 財經 《韓股》跟隨美股上升 韓股盤中小漲 11:422020/05/11 財經 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 《韓股》新冠病例增多 南韓KOSPI指數小跌 15:572020/05/11 財經 《韓股》集體感染陰影再起 KOSPI指數盤中小跌 11:422020/05/12 財經 財經熱門新聞 美原油基金暴漲280％ 風險大增已先停牌 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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