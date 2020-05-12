電腦周邊大廠羅技（Logitech International）宣布，受惠於各國居家令帶動電腦產品需求，上季財報表現亮眼，營收大幅成長13.6%。

分析師表示，儘管關稅與運費成本升高，但羅技的業績表現仍然優於預期。周二瑞士股市早盤，羅技股價上漲逾3%。

羅技表示，學校與辦公場所為了防堵疫情擴散而關閉，以及人們開始使用視訊會議設備、軟體與網路攝影機，帶動今年1～3月的需求升溫。

受惠於遠端工作帶動的需求，羅技第四財季（1～3月）營收達到7.09億美元，較前一年同期的6.27億美元增長13.6%。

執行長Bracken Darrell在聲明中表示，視訊會議、遠端工作、內容創造與串流，以及遊戲，是驅動羅技業務成長的長期趨勢，新冠狀病毒大流行並未改變這些趨勢，反而加快這些趨勢。

羅技第四財季包括攝相機、麥克風與軟體等視訊協同作業裝置營收年增60%，表現最為亮眼。PC網路攝影機營收成長32%，在美洲與亞太地區的成長尤為強勁。居家令帶動遊戲需求，相關鍵盤、滑鼠與耳機營收年增8%。

羅技公布第四財季調整後營業利益年增23.3%，為7900萬美元，全年度營收年增6.7%，符合中至高個位數增長的預測目標。全年經調整後營業利益為3.87億美元，超出先前內部預測的介於3.65億～3.75億美元目標區間。

羅技並維持3月提出的本財年（截至2021年3月底）財測不變，預期全年營收將實現中個位數百分比成長，營業利益可望增至3.8億～4億美元。

(時報資訊)