新冠肺炎衝擊商家生意，創世基金會12日說，與去年1至3月相比，高雄地區的發票數量減少3至4成。由於12日是國際護士節，在創世基金會也有一群辛苦的護理人員，其中，高雄院的到宅護理師34歲許心怡擔任護理師已有14年，她把個案家屬當成家人，覺得照顧植物人的工作意義非凡。

新冠肺炎令許多商家苦不堪言，就有一些商家告訴創世基金會，因為生意差，生意做不下去了。也就是說，商家沒法拿客人捐的發票給創世基金會了。疫情也連帶影響創世基金會原本要舉辦的募款餐會與公益路跑活動。

12日是國際護士節，護理師許心怡表示，她本來對安養院的印象很差，因為去曾在醫院加護病房工作，照顧過私人安養院轉來的病患，這些病患纖瘦、皮膚可能還有傷，因此，她對這類工作很排斥，但後來同事推薦她去創世看看，還強調：「跟妳想的不一樣。」

經過實地走訪，以及參與志工服務，許心怡改變了觀念，也決定要到創世服務。她表示，擔任宅護理師，必須走入社區，每天都可能到不一樣的個案家中，聽到每個人的家庭故事。雖然服務僅有30分鐘到1個小時，但感受到個案家屬把自己當家人、朋友對待，真的很有成就感。

(中時 )