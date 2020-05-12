《老人與海》結局逆轉。（王俞文提供／楊漢聲台東傳真）

日前在台東發生世界名著《老人與海》經典情節的台東鄭姓船長，近日在跟海豚搶魚，終於扳回一城以「8比4」完勝，進帳約75萬元，報了海豚的一箭之仇，風光無限，也譜出與《老人與海》不同的美好結局。

鄭姓船長日前出海捕獲1隻黑鮪魚，卻遭到海豚搶食，釣起時黑鮪魚身軀完全消失，僅剩1顆魚頭，「煮熟的鴨子飛了」讓船長欲哭無淚，這次豐收入港，讓他一吐怨氣。

滿載黑鮪魚的大船入港，引發民眾及魚販圍觀，鄭姓船長意氣風發的站在重達200多公斤的黑鮪魚旁，當地「阿春新鮮漁獲」業者王俞文說，這次船長終於扳回一城，一吐怨氣。當天成功鎮新港漁港總共拍賣12隻黑鮪魚，全都是鄭姓船長捕獲，其中有4隻黑鮪魚遭到海豚搶食，拉起時只剩下魚頭，8隻則是完整無損，船長以8比4完勝海豚。

王俞文也參加這批黑鮪魚競標，她說現在是黑鮪魚盛產期，較格較為便宜，每公斤約400到500多元，便宜又好吃，是民眾大啖黑鮪魚的好時機，喜歡新鮮海產的朋友可以多到魚市場走走。

(中時 )