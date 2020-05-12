台股有句名言叫五窮六絕，就連美股也有五月拋售潮的傳說，不過從近期股市觀察，標普從3月低點開始，一路反彈近25%，不只沒把拋售潮傳說放在眼裡，就連差勁的經濟數據也被拋在腦後，專家就此整理了4個市場的樂觀面，以及必須提防的3個危險訊號，提供給投資人參考。

CNBC報導，從3月低點開始，美股已出現一波大幅反彈，標普500指數彈升近25%，那斯達克更是頻創波段高點，隨著時序接近下半年，

市場也希望知道復甦是否可以持續，抑或僅是稍縱即逝，對此，分析師整理了市場的樂觀面，以及可能將發生的危機。

就樂觀面觀察，近期推動市場的利多因素包括：

第一，對復甦的期待，隨著各地開始解封經濟活動，因此帶給投資人希望，看好經濟將能逐步向上。

第二，疫苗的問世，日前美國藥廠吉利德報告顯示，其抗疫藥物瑞德西韋取得正面成果，也激勵市場對疫苗開發的信心。

第三，聯準會刺激措施，巴菲特在股東會上曾對聯準會快速的動作表達稱讚，多數分析師也認為，聯準會的相關舉動將可望抵銷疫情帶來的經濟損失。

第四，油價趨於穩定，國際油價在打到負值之後就逐步反彈，隨著產油國減產，解封亦帶動需求，也陸續有專家看好油價將回到40美元左右。

上述為近期引領市場的樂觀因子，不過，分析師也警告，仍有一些危險訊號是必須提防的。

首先是陸美關係緊張，由於疫情關係，又讓陸美關係陷入緊張狀態，據外電報導，先前川普就直言，美國和大陸的關係仍然非常艱難，美國智庫更指出，新冠疫情將迫使陸美貿易協定成不可能任務。

其次為違約風險隱現，在疫情之下，像是部份零售商、油商、航空、觀光業等都出現了破產危機，分析師擔心其裁員及債務問題，將會引起危機蔓延。

最後是疫情再次爆發風險，若先不論病毒是否存在復陽的可能性，仍有部分地區在解除防疫限制後，疫情又出現重燃危機，例如德國、大陸、南韓就陸續有案例出現。

綜上所述，富達投資全球宏觀部總監Jurrien Timmer表示，股市近來已反應利多，在等待進一步上攻之際，我們需要更多的消息來確認現在的處境為何。

(中時電子報)