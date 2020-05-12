北屯區松竹國小12日在學生朝會上表揚各班選出的「品德之星」楷模，校長黃永昆與桂田功德林中區執行長、前立委沈智慧以及市議員沈佑蓮一同頒發獎狀與徽章激勵學童、促進校園品德教育學習風氣。

沈智慧卸下立委之職後，持續以桂田功德林執行長的身份，協助國小清貧、弱勢家庭的學生，或以專案支持、補助如松竹國小「多元品德之星」等品德教育計畫。

沈智慧表示，今年1月代表桂田功德林拜訪松竹國小，看到黃永昆為了推動品德教育所用心設計的「多元品德之星」計畫，深受感動，便馬上報請桂田功德林總會，並成功申請到贊助經費。

黃永昆設計九項品德重點「禮貌、尊重友愛、信實、負責、自律、合作、守法、惜物、感恩」，於每個月重點宣導學習。每個月、每班都會選出一位「品德之星」，獲得一枚紀念獎章、一本附著獎狀的品德之星收藏冊，獎章除了當別針，還可以磁吸在收藏冊中，一輩子留念。

沈佑蓮表示，小時候在學校拿到獎狀、獎章是最開心的事了！小朋友們在學習、收集獎章的過程中，會自主落實並養成習慣，讓良善品德貫徹終生，真正成為「品德之星」照亮社會。

(中時 )