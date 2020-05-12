交通部擬推出振興國旅三階段，第一階段投入1億元推動防疫旅遊，行政院政務委員龔明鑫今天表示，第一階段防疫旅遊規模比較小，在疫情期間有疫情考量，待踩線差不多後，下階段大規模推動條件是疫情受控且沒有社區感染。

龔明鑫今訪視參與勞動部充電再出發訓練計畫旅行社，會後針對振興時機表示，交通部已規畫分三個階段，第一階段是防疫旅遊，第二階段是安心旅遊，第一階段防疫旅遊，還是踩線性質，規模比較小，這是因為在疫情期間有疫情考量又可以兼顧旅行，待踩線差不多後，下階段會大規模推動。

龔明鑫說，防疫旅遊剛開始還是有點試辦性質，算是踩線，國內還是有非常好的景點，大家可以慢慢出擊，交通部也會思考，如果疫情慢慢受到控制，也沒有發生社區群聚感染現象，很快就會推出下個階段，當然有設想一個時間點，但是要看實際推動的條件。

至於振興券是否在月底啟動，龔明鑫說，振興券持續在蒐集意見規劃當中，方向上已經確定了，但正式細節在調整收尾當中，待確定結果以後，會盡快對外宣布。

(工商 )