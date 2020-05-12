台中市住宅發展處12日舉行南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅出租案開放申請電腦抽籤，共有490戶，除計畫回饋戶採甄選方式外，南屯精科樂活好宅抽出184戶，太平育賢好宅則抽出291戶，共有475戶，整體平均中籤率19％，其中，南屯精科樂活好宅最快今年7月入住。 住宅處說，南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅，是台中市第三、四座社會住宅。南屯精科樂活好宅，是第一座由容積獎勵分回的案例，市府優惠第一年租金以五折出租，第二年租金優惠以六折出租，第三年七折出租。

因應疫情，台中市住宅發展處辦理的電腦抽籤作業，現場採網路直播，讓民眾一同參與，抽籤過程公正、公開及透明。

住宅處表示，南屯精科及太平育賢一期社宅公告開放民眾申請的住宅單元，共有490戶，其中15戶為計畫回饋戶，採甄選方式，主要由輔導團隊、種子行動提案者申請，未來擔任社區團體活動領導者或規劃者，凝聚社區向心力，創造美好社區的願景。

此外，南屯精科樂活好宅，由合格案件中的1,181人，抽出184戶，預計於6月中旬辦理看屋暨選屋作業，7月初完成簽約公證後，即可入住。

太平育賢好宅則由合格案件中的1,311人抽出291戶，預計於8月下旬辦理看屋暨選屋作業，10月初完成簽約公證即可入住。抽籤結果現場列印，並由律師簽名確認，並陸續以公文通知申請人，可上抽籤結果查詢系統查詢。

好宅電腦抽籤活動，12日在台中市政府台灣大道市政大樓登場，由台中市都發局長黃文彬、住宅處長許由興、住宅處政風室主任劉才睿，及律師陳玉芬一起監督。因配合防疫政策，此次電腦抽籤作業，透過網路直播，讓民眾一同見證。

(工商 )