恒生指數12日早盤開低0.99％，隨後跌幅擴大。截至收盤，恒生指數跌356.38點，跌幅1.45％，報24,245.68點。國企指數下跌158.38點，收報9,832.1點，跌幅1.59％。大盤全日成交970.49億港元。

個股表現方面，石油股表現慘澹，中石油跌2.91％；中海油跌2.63％；中石化跌2.93％。此外大陸房地產上市公司也表現不佳，融創中國跌4.44％。

(工商 )

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