台灣銀行高階主管指數（BEI）即時反映銀行管理層峰對經營、市場的前景觀點，今（12）日公布的4月指數分數為42.8，較3月指數42.2上升1.42，拉力來自兩分項指標之一的BEI-市場面指數，分數較3月大幅回升近10個百分點，但因另一分項指標BEI-經營指數較3月下降3.74至43.8，僅讓整體指數呈現略升。

發布單位台灣金融研訓院金融研究所表示，BEI 綜合指數儘管回升數據不多，卻已反映了近日國內疫情掌控持續穩定，國內外投資人信心回溫，國內銀行高階主管對未來三個月國內股市的信心，也較上月好轉，只是疫情仍在全球大流行，市場何時完全脫離干擾仍在未定之天，BEI三項指數已連續2個月在50以下，銀行管理層看現在、看未來，都明顯偏向保守。

對於BEI-經營指數在4月持續下跌，銀行管理層似乎沒有感受到新冠疫情緩解的跡象。BEI研究團隊對此指出，政府祭出紓困政策、央行降息等抗疫動作，並要求不分土洋銀行業配合加碼降息，國內銀行高階主管預期，包括人員僱用意願、手續費及佣金收入、利息收入、全行稅前純益、消金客戶信用風險等，未來三個月均將受影響。

(工商 )