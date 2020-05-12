考量近日疫情趨緩，新北市社區大學將於本月18日起正式開課，教育局要求13所社大於開課前落實各項防疫準備及演練，局長張明文昨（11）日前往板橋社大中山國中校區視察防疫演練情形，從量測體溫、疫情調查到教室消毒等，全套完整走一遍，以確保防疫措施充足，讓民眾可以安心開學。

上課前須過三關，第一，要配戴口罩才能入校，第二，體溫量測無異常，第三，疫情調查無追蹤管理機制情形，三關通過後才能入班上課，社大也將發給師生識別標誌，以確保無防疫漏洞，教育局並要求各社區大學在課堂上加強防疫衛教宣導及落實教室使用後消毒。

張明文表示，因社區大學學員多為年長者，且教室多與學校學生共用，縱使疫情趨緩，仍不可大意，故特別要求社區大學加強防疫工作，以防疫為重，以提供安全無虞的終身學習環境為首要目標，此次視察重點包含社大安排體溫量測及疫情調查動線是否流暢，避免大排長龍情形，教室座位間距是否拉大，並保持通風，以避免群聚感染風險，也提醒市民朋友保持勤洗手、戴口罩、生病不上學等健康原則，落實「新型態安全生活模式」。

板橋社大主祕陳書吟說，本次共號召18名志工進行防疫演練，事前一個禮拜已集結志工進行多次培訓及演練，並設計「我防疫 我OK」識別貼紙，發給體溫、疫情調查無異常的民眾，特別感謝學校給予防疫準備及演練相關寶貴建議，為保護校園師生及社區民眾健康，社區大學各項防疫措施皆自我要求以較學校更高規格辦理，與教育局及學校並肩抗疫。

教育局表示，此次社大開課以嚴謹防疫作業、降低班級人數、鼓勵發展線上課程、全面衛教宣導等原則進行，新北市已於開學前要求各社區大學訂定防疫計畫，並於開學前完成防疫演練，落實各項防疫措施，不開放中途旁聽及未報名民眾入校，徹底執行實名制管理，下課後也會加強教室消毒，請民眾安心入學。

(中時 )