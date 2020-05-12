大井泵浦工業股份有限公司黃秀雄董事長為回饋地方，關懷本市弱勢族群生命財產安全，於今天上午捐贈住宅用火災警報器1,000只給新北市政府消防局，由該局第三救災救護大隊李副大隊長勝傑代表受贈及致贈感謝狀。

消防局說，老舊公寓發生火災導致人員傷亡的事件總是令人心痛，安裝住宅用火災警報器可以提供民眾足夠的安全預警時間，而這正是防災教育的重要所在，大井泵浦工業股份有限公司前於107年捐贈住宅用火災警報器及四輪驅動災情勘查車後，再於109年捐贈住宅用火災警報器，希望透過住警器的事先預警，讓三芝區居民能免於火災的人命傷亡，並減少消防人員為搶救人命進入火場的危險。

大井泵浦捐贈新北市消防局1000只住宅用火災警報器，將優先用於優先發放於獨居老人、身心障礙者、中低收入戶、高風險家庭等弱勢族群，及狹小巷弄、偏遠山區等火災高風險區域。（讀者提供/吳家詮傳真）

此次大井泵浦工業股份有限公司捐贈的1,000只住宅用火災警報器，消防局將轉為實際力量，優先發放於獨居老人、身心障礙者、中低收入戶、高風險家庭等弱勢族群，及狹小巷弄、偏遠山區等火災高風險區域，市民住家凡建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅皆符合申請條件，可憑身分證明至附近消防分隊申請1顆領回安裝。

消防局同時希望安裝住警器的觀念能一傳十、十傳百，普及於民心，並感謝大井泵浦工業股份有限公司及各界類此熱心善舉的公司及人士捐贈住警器，共同挹注關懷弱勢資源，此外，鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，讓住宅用火災警報器於火災發生之初即早預警應變，降低人命傷亡及財務損失。

(中時電子報)