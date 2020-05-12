有109萬股民的中鋼(2002)日前公布今年股東會紀念品為「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，受到新冠肺炎疫情影響，中鋼擬開放超商領取紀念品，此舉吸引國內四大超商目光，最終由統一超(2912)獲得承辦權，只要憑條碼到超商登記，隔兩日後就能到超商取貨。

中鋼每年股東會紀念品都會引起話題，2017年的黑熊傘曾傳出大量人潮引爆現場股東與發放紀念品工讀生發生摩擦的情況，前幾年的紀念品鈦杯也曾出現兌換潮。

據經濟日報報導，今年受到疫情的影響，為避免民眾群聚，中鋼研擬讓股東在超商領取紀念品。由於中鋼股東必須先前往超商憑條碼登記，隔兩日再到超商取貨，以中鋼109萬名股民來計算，能替超商製造218萬人次流量，創造的效益可期，加上每張訂單也有額外收費，讓統一超決定搶下承辦權。中鋼股東紀念品超商領取預定在5月27日開跑。

中鋼109年股東常會受託代理期間為109.5.27～109.6.4(例假日除外)，限1000股以上的股東領取，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書的股東或持股未滿1000股的股東，可透過電子投票方式（於109.5.20~109.6.16完成電子投票作業且未重覆委託者，可持身分證明文件於109.6.22~109.6.24上班時間至指定地點領取）或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

(中時電子報)