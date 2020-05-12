新北市一名外籍女移工3月18日深夜抵台，辦理入境手續時已是19日凌晨，仲介誤以為入境日期為18日，少算1天居家檢疫，4月2日凌晨通知雇主帶回，不料該移工2日下午遭警方臨檢，發現她居家檢疫期還差1天，慘被衛生局開罰10萬元；新北市衛生局表示，若不服裁罰，皆可提出申訴。

民進黨市議員張維倩日前接獲陳情，該女移工首度來台工作，18日深夜抵台，由於層層手續，辦理完入境手續時已是19日凌晨，在仲介安排下，入住私人旅社居家檢疫，期間14天內均未外出，定期填寫雇主提供的健康管理表。

4月2日凌晨仲介誤以為女移工屆滿，通知雇主帶回，不料女移工2日下午外出購物時，遭警方盤查，才發現她檢疫期至3日凌晨，移送衛生局後依《傳染病防治法》裁罰10萬元。

張維倩替雇主喊冤說，該移工第一次來台工作，人生地不熟，中文英文都不通，還沒賺到錢、先被裁罰10萬元，雇主一家人心情沈重，照顧的阿嬤吃不下、睡不著，嚴重影響工作權益和生活狀況。

新北市衛生局表示，依照中央訂定的居家檢疫日期計畫，「從入境開始算第1天，在第15天凌晨解除隔離」，這起個案3月19日入境，4月2日屆滿，3日凌晨解除隔離；照理說機場端會發放入境通知書，記載解除隔離日期和時間。

新北市衛生局說明，若對裁罰內容不符皆可提出訴願，新北市會儘速受理；此外市府也提供相關措施，若有經濟困難、無法負擔罰單等狀況，透過個案協商，提供分期付款等方式。

(中時 )