嘉義縣逐步啓動「防疫新生活」，今縣府舉行第15次傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，釋出多項鬆綁政策。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣連續30天無本土病例， 衛生福利部長陳時中也說台灣社區算安全，在疫情趨緩下，嘉義縣政府今12日決定，所屬學校含幼兒園的師生及教職員，即日起不再強制戴口罩，另開放各社區據點活動，但依舊採外帶餐盒方式暫不共餐。

嘉義縣逐步啓動「防疫新生活」，今縣府舉行第15次傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，嘉義縣長翁章梁表示將研議鬆綁防疫措施，並逐步放寬條件，包括4月8日就開始執行的上班、課戴口罩，即日起不強制，不過有上呼吸道症狀及第一線櫃檯人員，還是要全程配戴口罩。

縣府教育處長陳添丁表示，為兼顧學校正常生活的逐步恢復，所屬學校自即日起不再強制戴口罩，但要持續量體溫、落實勤洗手、定期消毒等防疫措施，師生如有身體不適，則應落實自主健康管理。

另縣府也鬆口會逐步開放各項社區健康促進活動，如長青活力站、社區關懷據點、長照C據點、老人食堂等，但目前共餐還是以外帶餐盒提供，長青學苑也將在7月下旬恢復正常開課。嘉縣社會局長蕭英成說，各社區完成準備作業後，即可開放健康促進活動，不過仍要遵守保持社交距離、座位採梅花座或增設隔板區隔、量體溫、建立實名制等措施。

「防疫措施視情況調整，但絕不輕忽。」，翁章梁進一步指出，日前因清明連假、五一連假和敦睦艦隊群聚感染，讓各項防疫工作不敢懈怠，現已連續30天無本土案例，縣府也逐漸放寬防疫措施，讓社會恢復原有秩序。

(中時 )