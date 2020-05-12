據俄羅斯衛星通訊社12日報導，俄新冠病毒疫情防控指揮部表示，過去24小時，俄新增1萬0899例新冠病毒感染病例，累計病例23萬2243例（增長4.9％）。俄已連續10天確診人數破萬。據美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時數據，俄這一病例數字已超越英國及西班牙，成為全球第二多國家，僅次於美國。

儘管如此，俄羅斯總統普丁11日宣布，俄全國性統一休假結束，將逐步開始解除限制措施。據新華社報導，普丁當天發表電視談話表示，12日起，俄抗擊新冠疫情進入新階段，將開始解除限制措施，但不會一下子全部解除，將採取新的措施保障公民安全和支持經濟。

普丁說，俄羅斯自3月30日起全國放假已經持續六個多星期，這一措施減緩了新冠疫情的蔓延，為俄贏得時間強化衛生系統。他表示，全國性休假結束，但抗疫鬥爭仍將繼續，絕不允許局勢再次惡化和出現新一波疫情高峰。

普丁表示，俄羅斯當前首要任務是降低失業率。目前俄官方登記失業人數是140萬，相較4月初增長了一倍。需要優先實施可促進經濟發展的措施，以保障企業穩定運營。他還宣布，將向有孩子的家庭、醫療人員和社會機構工作人員發放補貼。

衛星社12日引述消息稱：「過去24小時，俄羅斯83個聯邦主體新增1萬0899例新冠病毒COVID-19感染確診病例，其中無臨床表現病例4704例（占43.1％）。」俄新冠病毒疫情防控指揮部補充道，俄羅斯85個聯邦主體累計新冠病毒感染病例23萬2243例（增長4.9％）。

消息顯示：「過去24小時，107人死亡，累計死亡2116例。」

消息指出：「過去24小時，3711人出院，累計出院43512人。」

過去24小時，莫斯科市新增新冠病毒感染病例最多，達5392例，莫斯科州新增1063例，下諾夫哥羅德州新增354例。

普丁說，俄羅斯目前的檢測水平可達每日17萬次，到5月中旬，將增加到30萬次。俄羅斯全國各地都具備為新冠患者提供治療的條件。

(中時 )